نايف هزازي: سعيد بمستوى الزمالك وهذا الثنائي صنع الفارق

علق نايف هزازي نجم الكرة السعودية السابق على نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية.

قال نايف هزازي في تصريحات تليفزيونية "سعيد بمستوى الزمالك أمام الاتحاد المنستيري، رغم أنني أهلاوي وأعترف بذلك أنتمي للنادي الأهلي"

وأضاف: "معجب بمستوى شيكابالا وأحمد زيزووصنعا الفارق ومستوى الزمالك الهجومي خاصة من خلال اعتماده على الكرات العرضية"

واختتم: "الزمالك لعب المباراة بجدية كبيرة عكس الاتحاد المنستيري وهذا ساهم في تفوق الزمالك".

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.