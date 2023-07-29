مصطفى بكري: اتهام الحكم العسكري بأنه غير ديمقراطي ظالم (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القوات المسلحة تستدعي دائما لحماية الشعوب ولا يمكن القول بأن الحكم المدني هو الخير والحكم العسكري هو الشر".

وأوضح مصطفى بكري خلال حواره على فضائية العربية، مساء الجمعة: "تهمة أن الحكم العسكري غير ديمقراطي تهمة ظالمة، وتلقي جزافا والامثلة علي وجود انتهاكات من الحكم المدنية موجودة تاريخيا.

الجيش لا يتدخل إلا لحماية الدولة

وتابع مصطفى بكري “مصر شهدت حكم مدني وهو حكم الإخوان ورحل بثورة شعبية”، مضيفا: الجيش لا يتدخل إلا لحماية الدولة من تناحر الأحزاب السياسية.