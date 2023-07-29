السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مصطفى بكري: اتهام الحكم العسكري بأنه غير ديمقراطي ظالم (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن  القوات المسلحة تستدعي دائما لحماية الشعوب ولا يمكن القول بأن الحكم المدني هو الخير والحكم العسكري هو الشر".

txt

مصطفى بكري يطالب رواد الساحل بالتوقف عن استفزاز الشعب (فيديو)

وأوضح  مصطفى بكري خلال حواره  على فضائية العربية، مساء الجمعة: "تهمة أن الحكم العسكري غير ديمقراطي تهمة ظالمة، وتلقي جزافا والامثلة علي وجود انتهاكات من الحكم المدنية موجودة تاريخيا.

الجيش لا يتدخل إلا لحماية الدولة 

وتابع مصطفى بكري  “مصر شهدت حكم مدني وهو حكم الإخوان ورحل بثورة شعبية”، مضيفا: الجيش لا يتدخل إلا لحماية الدولة من تناحر الأحزاب السياسية.

 

 

الجريدة الورقية