بركات يشيد بثلاثي الزمالك أمام الاتحاد المنستيري

أشاد محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، بمستوى ثلاثة لاعبين من الزمالك خلال مواجهة الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية.

قال بركات في تصريحات تليفزيونية "عمر جابر أفضل لاعب من وجهة نظري في مباراة الاتحاد المنستيري وأحمد فتوح أيضا قدم مباراة رائعة وحمزة المثلوثي أدى دوره بشكل رائع".

وأضاف بركات "تواجد الزمالك في أي بطولة، وضع طبيعي يُنافس عليها، وواضح من خلال أداء الزمالك ضد الاتحاد المنستيري أن لاعبي الزمالك يريدون المنافسة على البطولة العربية"

وأتم : "واضح إن أوسوريو حضر للقاء بشكل جيد، والزمالك ينفذ خطة لعب أوسوريو بشكل جيد، سواء والكرة مع الزمالك أو إن كان الفريق في وضع دفاعي".

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.