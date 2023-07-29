محمد إبراهيم يكشف سر احتفاله على طريقة شيكابالا

كشف محمد إبراهيم لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، سر احتفاله على طريقة شيكابالا قائد الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الرابطة.

وقال محمد إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية " احتفلت على طريقة شيكابالا بسبب العلاقة القوية التي بيننا، وأنا أنتمى لنادي الزمالك منذ الصغر والناشئين".

وكان سيراميكا كليوباترا قد حقق أول ألقابه بالتتويج بكأس الرابطة المصرية على حساب المصري البورسعيدي بعدما فاز برباعية مقابل هدف على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها الثانية.

كما تحدث محمد إبراهيم عن دور حلمي طولان وأيمن الرمادي في حسم لقب سيراميكا الأول قائلا "حلمي طولان له دور كبير في تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة، كما ساهم في تطوير مستوى الفريق، وله مني كل الإحترام والتقدير وكان يُقدم مكافأت خاصة لكل لاعب يسجل هدف أو يصنع".

وأتم تصريحاته "أيمن الرمادي مدرب متميز و ركز على الحالة النفسية للاعبين في البداية، وأخبرنا قبل المباراة النهائية: "سوف أتحمل الخسارة أمام الجميع".