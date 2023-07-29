الإمارات.. إنقاذ حياة شاب توقف قلبه كليًا 22 دقيقة

تمكن فريق طبي في دبي بالإمارات من إنقاذ حياة شاب مريض توقف قلبه كليا لأكثر من 22 دقيقة، وفق روسيا اليوم.

وتلقى فريق إسعاف دبي بلاغا بتعرض شاب يبلغ من العمر (29 عاما) لإغماء كامل، وخلال دقائق وصل فريق الإسعاف، وبعد فحصه تبين إصابته بسكتة قلبية، فتم إجراء الإسعافات الأولية له أثناء نقله لقسم الطوارئ بمستشفى التداوي.

وفور وصوله للمستشفى وإجراء الفحوص له، تبين إصابته بجلطات رئوية حادة أدت لتوقف القلب كليا وإصابته بقصور شديد في التنفس، فتم إجراء إنعاش قلبي سريع له بالصدمات الكهربائية المتكررة، حتى استعاد النبض.

وخلال دقائق تم إدخال المريض لغرفة العمليات وإجراء قسطرة قلبية عاجلة، مع إعطائه مذيبات للجلطة، وتم وضعه بالعناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي حتى استقرت حالته واسترد وعيه.

وتحسنت حالة المريض كليا واسترد عافيته وخرج من المستشفى، وعاد لبيته بحالة مستقرة.