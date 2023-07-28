التعادل يحسم نتيجة مباراة النصر والشباب في البطولة العربية

حسم التعادل نتيجة مباراة النصر والشباب بدون أهداف في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

تبادل الفريقان السطيرة على مجريات اللعب مع حيث شهدت المباراة أكثر من فرصة حقيقة لهز الشباك وفي الشوط الثاني ألغى حكم المباراة هدفا سجله رونالدو في الدقيقة 75 بداعي التسلل.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقين نتيجة المباراة بواقع نقطة لكل منهما، بينما يتصدر الزمالك ترتيب المجموعة بثلاثة نقاط.

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

ويواجه النصر في المباراة المقبلة نظيره الاتحاد المنستيري يوم الاثنين المقبل على أن يواجه الزمالك منافسه الشباب.

تشكيل النصر

في حراسة المرمى : نواف العقيدي.

في خط الدفاع : نواف بوشل _ عبد الإله العمري _ عبد الله مادو _ جيسلان كونان .

في خط الوسط : علي الحسن _ عبد الله الخيري_ خالد الغنام .

في خط الهجوم : عبد العزيز العليوه _ عبد المجيد الصيلهم _ عبد الفتاح آدم .

تشكيل الشباب

حارس المرمى: كيم

الدفاع: صبياني - تمبكتي - سانتوس - الصقور

الوسط: شراحيلي – كنبه - هتان باهبري - بانيغا - الجوعي

الهجوم: أحمد عبده.