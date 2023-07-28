عبدالشافي يصل السعودية لمساندة الزمالك في البطولة العربية

وصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السعودية مساء اليوم الجمعة لمساندة الأبيض في البطولة العربية .

وكان فى استقبال اللاعب أحمد حسني المدير الإداري للفريق واصطحبه لفندق إقامة بعثة الأبيض في الطائف.

و يلتقي الزمالك مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 يوليو الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.