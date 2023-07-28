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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد رياض يكشف سبب رفضه لدوره بـ "الضوء الشارد”

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض، العديد من المفاجأت والأسرار الفنية والشخصية، وذلك خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة.

 

وتحدث محمد رياض، عن سبب رفضه لدوره في مسلسل الضوء الشارد، قائلًا:" لقد رفضت تجسيد دوري أكثر من مرة في مسلسل الضوء الشارد في البداية.

 

وأضاف "رياض": سبب رفضي لدوري في الضوء الشارد في البداية هو موت الشخصية في منتصف الحلقات، مشيراً إلى جسد الكثير من الأعمال التي قام ببطولتها في هذه الفترة.

وتابع: الكاتب محمد صفاء عامر، رفض أن يغير في السيناريو ويمد موت فارس في الضوء الشارد إلى الحلقات الأخيرة.

 

وكشف محمد رياض خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والمداح وغيرها.

 

كما تحدث عن شخصيته، قالًا:" أنا مش مكلكع خالص، مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

 

و كشف رياض لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى ايقاف المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ربع ساعة لحل الأزمة.

 

أيضا تحدث رياض حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

 

كما فند رياض بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص.

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