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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

انفجار ضخم في صهريج محروقات داخل محطة وقود بالأردن

انفجار ضخم
انفجار ضخم

وقع انفجار ضخم في صهريج محروقات داخل محطة وقود في منطقة القصر بالكرك بالأردن، حسبما أفادت صحيفة"رؤيا" المحلية، مساء اليوم الجمعة.

وتلقت غرفة عمليات الكرك بلاغًا بشأن انفجار صهريج محروقات داخل محطة وقود في منطقة القصر.

ولم ينجم الانفجار عنه إصابات بالأرواح. 

وتبين عند وصول الأجهزة الأمنية إلى الموقع، أن هناك اشتعالًا في محول كهربائي بجانب محطة الوقود، مما أدى إلى حدوث انفجار في صهريج المحروقات.

من ناحية أخرى، شارك مئات الأردنيين الجمعة بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة عمان، للمطالبة بسحب مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية" الذي يرون أنه "تضييق للحريات" و"تكميم للأفواه".

الأردن: مسيرة احتجاجية تُطالب بسحب قانون "الجرائم الإلكترونية"

طالب المتحدثون بالمسيرة وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بـ"التدخل" وعدم تمرير هذا القانون الذي وصفوه بـ"الرجعي".

ونظمت المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني بدعوة من عدة أحزاب ونقابات شعبية.

ورفع المحتجون لافتات مناهضة لمشروع القانون بينها "قانون الجرائم الإلكترونية.. قتل للحياة السياسية"، كما رددوا عدة هتافات رافضة له مثل "حرية حرية.. لا للقبضة الأمنية".

وطالب المتحدثون بالمسيرة وهم من أمناء أحزاب وقادة تنسيقيات شعبية العاهل الأردني الملك عبد الله بـ"التدخل" وعدم تمرير هذا القانون الذين وصفوه بـ"الرجعي".

كما أكد المتحدثون على استمرار الفعاليات الرافضة للقانون حتى إسقاطه.

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