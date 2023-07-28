النصر ضد الشباب.. شوط أول سلبي

انتهت مجريات الشوط الأول بين النصر والشباب بالتعادل بدون أهداف في المباراة المقامة بينهما على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية للأندية.

تشكيل النصر السعودي الرسمي لمباراة الشباب

في حراسة المرمى : نواف العقيدي.

في خط الدفاع : نواف بوشل _ عبد الإله العمري _ عبد الله مادو _ جيسلان كونان .

في خط الوسط : علي الحسن _ عبد الله الخيري_ خالد الغنام .

في خط الهجوم : عبد العزيز العليوه _ عبد المجيد الصيلهم _ عبد الفتاح آدم .

ويتواجد على دكة البدلاء النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والشباب السعودي المرتقبة .

تشكيل الشباب الرسمي لمباراة النصر

حارس المرمى: كيم

الدفاع: صبياني - تمبكتي - سانتوس - الصقور

الوسط: شراحيلي – كنبه - هتان باهبري - بانيغا - الجوعي

الهجوم: أحمد عبده.

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.