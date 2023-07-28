أول تعليق من يوسف أوباما بعد مباراة الزمالك و الاتحاد المنستيري

علق يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك على فوز القلعه البيضاء على الاتحاد الاتحاد المنستيري في الجولة الأولي بالبطولة العربية .

نشر يوسف أوباما على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك معلقًا على الفوز الزمالك و الاتحاد المنستيري" قائلا:" الحمد لله ".

خرج يوسف أوباما صانع ألعاب القلعه البيضاء من مباراة الزمالك و الاتحاد المنستيري لأسباب فنية.

الزمالك

ونجح الزمالك في الفوز على الاتحاد المنستيري 4 أهداف دون رد في الجولة الأولي بالبطولة العربية .

سجل الزمالك أهدافه سيف الدين الجزيري والهدف الثاني أحمد سيد زيزو والهدف الثالث سيد نيمار والهدف الرابع سيد نيمار.

ويتعلي الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالمجموعة الثالثة بالبطولة العربية مؤقتًا في انتظار لقاء النصر والشباب الذي يٌقام الآن .