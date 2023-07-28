بيت العائلة المصرية ينظم زيارة للجالية السودانية مع القنصل العام لمصر بلندن

نظم بيت العائلة المصرية بلندن مقابلة للجالية السودانية مع طاقم القنصلية برئاسة القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالمملكة المتحدة، السفير محمد ابوالخير، في اطار التعاون بين الجاليات العربية فى لندن.

بيت العائلة المصرية بلندن واجتماع الجالية المصرية والسودانية

وفي بداية الاجتماع تقدم نادر الامين بندا، رئيس الجالية السودانية بالشكر إلى مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية، لمساهمته فى تنظيم المقابلة للجالية السودانية، التى أسفرت عن نتائج طيبة فى حل أزمة التأشيرات للسودانيين ببريطانيا الى جمهورية مصر العربية، مشيرًا الى عمق العلاقة بين الجالتين منذ زمن بعيد، وقام عمرو محب عضو مجلس إدارة الجالية المصرية، بشرح تفاصيل التسهيلات التى قدمتها الحكومة البريطانية لحاملى الجنسية السودانية.

بيت العائلة المصرية

وتم تبادل التجارب و الافكار بين الجانبين و بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على عدة نقاط أهمها، والتأكيد على مواصلة التعاون المشترك من اجل مصلحة الجالتين بلندن، كما تم الاتفاق على اقامة يوم ثقافى اجتماعي تحت عنوان ( يوم وادي النيل ) فى بداية شهر ديسمبر القادم و بمشاركة كل الكيانات الاخرى من البلدين بلندن.

فضلاً عن تكفل رئيس الجالية المصرية بمتابعة قضية فترة الانتظار لتأشيرة الدخول لمصر لحاملي الوثائق البريطانية من اصول سودانية.

وتكون وفد الجالية السودانية بلندن من نادر الامين بندا رئيس الجالية ،ومحمد الفاتح النعيم نائب الرئيس ، وهاجر احمد مسؤولة مكتب اللاجئين بالجالية ، ويتكون وفد الجالية المصرية من ،مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية ، جلال دردير نائب المدير والدكتور شنوده شلبى المستشار الطبى ، عمرو محب عضو مجلس ادارة ،وجمال بارديس عضو مجلس ادارة.

