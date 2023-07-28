سفيرنا بروسيا يكشف مفاجأة بشأن الصادرات المصرية (شاهد)

أكد نزيه النجاري، سفير مصر في روسيا، أن القمة الروسية الأفريقية هي تشجيع لعدد من رجال الأعمال الأفارقة للمشاركة في المعارض في روسيا.

وأضاف "النجاري" خلال تصريحاته ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، أن الملابس واحد من القطاعات الذي تستطيع مصر من خلاله تصدير الكثير إلى روسيا، إذ أن مصر شاركت منذ شهر في أحد المعارض في روسيا، وهناك اهتمام على تنشيط هذا الأمر بشكل أوسع في الفترة المقبلة.

وأِشار إلى أنه يوجد اهتمام واضح من اتحاد الصناعات في مصر والقطاع الخاص من أجل تنشيط هذا المجال بشكل أكبر، لافتا إلى أن السفارة على تواصل مع اتحاد الصناعات ومع وزير الصناعة والتجارة، خاصة وأن مصر قادرة على التصدير في العديد من القطاعات المختلفة وليس قطاع المنسوجات فقط.

واصل النجاري أن مصر تصدر لروسيا منتجات بقيمة تقترب من 700 مليون دولار في العام الماضي 2022، وفي السنوات الأخيرة كان الرقم ما بين 450 لـ 500 مليون دولار، وبالتالي فإن الصادرات تزيد بشكل واضح تدريجيا مع الجانب الروسي.

وأكمل أن مصر تسعى لتوازن الميزان التجاري في الصادرات والواردات مع الجانب الروسي، ولكن حتى الآن مازال هناك فائض لصالح موسكو، ولكن بتطور الصناعة في مصر، والمشروعات التي يتم العمل عليها، فإن مصر قادرة على تصدير منتجات أكبر، خاصة أن مصر لديها فرصة ثمينة في الوقت الحالي، والسوق الروسية تحتاج للكثير من السلع، ويوجد دول كثيرة ضاعفت صادرتها.

البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية يُؤكد رفض سياسة العقوبات الأحادية

عبّر البيان الختامي للقمة الروسية الأفريقية، عن رفض المشاركين لسياسة العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية، وتجميد أرصدة الذهب والاحتياطيات النقدية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "نعارض استخدام سياسة العقوبات الأحادية غير المشروعة، والعقوبات الثانوية، وممارسات تجميد أرصدة الذهب السيادي، واحتياطيات النقد الأجنبي.

كما أكد البيان رفض أساليب الابتزاز السياسي الذي يُمارس ضد قيادات الدول الثالثة، لإجبارها على الانضمام لسياسة العقوبات، أو للتأثير على المسار السياسي والاقتصادي للدول.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سبب الوضع غير المستقر في العديد من مناطق إفريقيا، يعود إلى إرث الحقبة الاستعمارية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الروسي- الإفريقي. وشدد الرئيس بوتين على أن النزاعات العرقية والإثنية، لا تزال مستمرة ولم يتم حلها في العديد من المناطق الإفريقية، وعلى أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة لا تزال باقية ومستمرة.

وقال الرئيس بوتين: "هذا بالطبع، هو إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية، حيث ساد مفهوم - فرق تسد الذي اتبعته الدول الغربية في إفريقيا".

وشدد الرئيس الروسي على أن القارة الإفريقية، أصبحت لاعبا متزايد الأهمية على المسرح العالمي، ومركزا جديدا للقوة.

وأكد الرئيس بوتين على أن دور إفريقيا، في المجالين السياسي والاقتصادي "ينمو باطراد"، وهو الأمر الذي يتعين على جميع البلدان الأخرى أن تأخذه بالاعتبار.

يُشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - إفريقيا" تجري خلال يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.