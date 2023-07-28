وزير الخارجية التركي يُدين الاعتداءات على كتاب الله بأوروبا

أعرب وزير الخارجية التركي، "هاكان فيدان"، عن إدانته بأشد العبارات الاعتداءات المُتكررة التي تستهدف القرآن الكريم "كتاب الله" في أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية، مساء اليوم الجمعة، قال فيدان تعليقًا على الاعتداءات التي طالت القرآن خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره في هنغاريا بيتر سيارتو، عقب لقائهما في العاصمة بودابست: "ندين هذا الوباء بأشد العبارات الممكنة".

الفاعلين الدوليين والدول الإسلامية:

وأشار إلى إجرائهم مباحثات مع الفاعلين الدوليين والدول الإسلامية وبعض البلدان الأخرى بشأن هذه الاعتداءات.

ولفت فيدان إلى حدوث سلسلة تطورات مهمة نتيجة مبادرات تركيا.

وبين أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتبر بالقرار الذي تبناه يوم 12 يوليو الجاري، أن الاعتداء على القرآن "كراهية دينية".

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 25 يوليو، قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة ويعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.

وذكر أن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيعقدون اجتماعا في 31 يوليو لبحث تكرار الاعتداءات على المصحف الشريف.

كما لفت إلى استمرار تبادل الآراء مع الدول الإسلامية بشأن نوع القرارات التي سيتم اتخاذها في الاجتماع.

وأكمل: "أؤمن أن العالم الإسلامي سيتخذ في 31 يوليو قرارات للاحتجاج على الأعمال التي تسيء إلى القرآن والتي تحولت إلى وباء".

وأكد وزير الخارجية التركي أن إهانة الكتب المقدسة وتبرير ذلك بحرية التعبير ليس صحيحا.