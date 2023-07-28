اتحاد جدة يستعد لإعلان صفقة فابينيو بعد اجتياز الفحص الطبي

يستعد نادي اتحاد جدة السعودي لإعلان التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو تفاريس خلال فترة الانتقالات الحالية بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وأتم اتحاد جدة اتفاقه مع نادي ليفربول مالك عقد فابينيو ومن المقرر توقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة وفقا لما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

ومن المقرر أن يوقع فابينيو على عقد مع اتحاد جدة لمدة 3 سنوات وينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع فريقه ليفربول في صيف 2026، حيث يتبقى في عقد اللاعب مع الريدز 3 أعوام.

وأبرم اتحاد جدة صفقات من العيار الثقيل في الموسم الحالي أبرزهم كريم بنزيما ونجولو كانتي وفيليبي جوتا.

ويشارك اتحاد جدة في الوقت الراهن بالبطولة العربية للأندية حيث فاز في الجولة الأولى من دور المجموعات على الترجي التونسي بهدفين لهدف ويتبقى له مباراتان أمام الصفاقسي التونسي يوم الأحد المقبل والشرطة العراقي يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس.