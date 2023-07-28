أوسوريو يشاهد  مباراة النصر والشباب من ملعب اللقاء

قام خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك إلى ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية بمتابعة لقاء النصر والشباب السعوديين في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

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يستعد الزمالك لمواجهة الشباب السعودي يوم الإثنين 31 يوليو الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.





نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي

من المقرر ان تنطلق مباراة الزمالك و الشباب السعودي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7 مساء بتوقيت الإمارات .