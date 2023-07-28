عاجل
موعد ومكان صلاة الجنازة على الأمير محمد بن سعود الكبير آل سعود
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يشاهد  مباراة النصر والشباب من ملعب اللقاء

أوسوريو
أوسوريو

قام  خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق  الزمالك  إلى ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية بمتابعة لقاء النصر والشباب السعوديين في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

اقرأ ايضًا

txt

أوسوريو: الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة وحمزة المثلوثي ظهر بشكل مميز

txt

شيكابالا: سنكشف تفاصيل معاناة الزمالك بعد البطولة العربية

 

يستعد الزمالك لمواجهة الشباب السعودي يوم الإثنين 31 يوليو الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

 
 

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودي

من المقرر ان تنطلق مباراة الزمالك و الشباب السعودي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7 مساء بتوقيت الإمارات .

مواد متعلقة

بيراميدز يجدد عقد شريف أكرامي (رسميًا)

أوسوريو: الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة وحمزة المثلوثي ظهر بشكل مميز
الجريدة الورقية