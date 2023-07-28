حسام البدري يحدد وجهته المقبلة "خارج الدوري المصري"

حدد حسام البدري المدرب السابق لمنتخب مصر وجهته التدريبية التالية بعد رحيله بشكل رسمي عن تدريب الصفاقسي التونسي، وذلك عقب الخسارة التي لحقت به أمام الشرطة العراقي فب البطولة العربية للأندية ليقرر البدري بعدها إعتذاره عن أستكمال المهمة الفنية للفريق.

وبات حسام البدري قريباً من تولي تدريب نادي الزوراء العراقي، وذلك بعد جلسته جمعته مع مسؤولي النادي في الساعات الأخيرة، ليصبح قاب قوسين أو أدني من تولي مهمة الفريق الفنية.

يُذكر أن حسام البدري قد تولى تدريب الصفاقسي في 25 مارس الماضي، وقاد الفريق في 18 مباراة فاز في خمس مباريات، وتعادل في ست مباريات، وخسر7 آخرين.

وأنهى الصفاقسي بطولة الدوري التونسي في المركز السادس، ليبتعد عن المشاركات القارية خلال الموسم المقبل.