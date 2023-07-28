المنافسة تشتعل بين فراعنة الجولف و اسود الأطلسى على لقب البطولة العربية

قدم منتخب مصر الوطنى للجولف للرجال اداءا رائعا فى الجولة الثانية للبطولة العربية للجولف للرجال المقامة حاليا بالمغرب.

وتألق لاعبونا الشباب وسجلوا ثلاث ضربات تحت المعدل فى الجولة الثالثة بعدما سجل دين نعيم ثلاث ضربات تحت المعدل وعيسى ابو العلا ضربة تحت المعدل وادم الشامى ضربة فوق المعدل ومحمد ابو العلا ضربتين فوق المعدل ليكون مجموع ضربات الفراعنة 213 ضربة باحتساب افضل ثلاث نتائج ومستمرا فى المركز الثانى حتى الان.

منتخب الجولف يستمر في المنافسة على لقب البطولة العربية

وبهذه النتيجة حافظ منتخبنا على فرصته القوية فى المنافسة على اللقب العربى والذى بات منحصرا بينه وبين اصحاب الارض المنتخب المغربى المتصدر وحامل اللقب الافريقى فى العام الماضى.

وتساوى المنتخب المغربى مع منتخبنا فى عدد ضرباته بالجولة الثانية 213 ضربة ايضا ولكنه مازال متفوقا بفارق 8 ضربات عن الفراعنة باجمالى الجولتين الاولى و الثانية.

ورغم فارق الضربات الثمان الا ان الفرصة مازالت قائمة امام الفراعنة فى الجولة الثالثة والأخيرة غدا السبت وإمكانية اللحاق بالمغاربة وتخطيهم ليست بالمهمة المستحيلة للجيل الحالى الموهوب لمنتخبنا لاسيما بعد الأداء المتميز للاعبينا الاربعة.

اما حامل اللقب المنتخب التونسى فقد جاء ثالثا بعد انتهاء الجولة الثانية مسجلا 17 ضربة فوق المعدل وباتت فرصته صعبة للغاية فى الحفاظ على اللقب لاسيما وان لاعبيه باتوا يركزون بالأساس فى الحفاظ على المركز الثالث حيث يلاحقهم المنتخب الاماراتى الذى يحتل المركز الرابع بعدد 25 ضربة فوق المعدل ثم المنتخب القطرى الذى تراجع للمركز الخامس بعدد 32 ضربة فوق المعدل.

وفى منافسات الفردى للبطولة ذاتها فقد شهدت تغييرات اشبه بلعبة الكراسى الموسيقية حيث تقدم المغربى سفيان دهمانى للمركز الاول 140 ضربة وحافظ عيسى ابو العلا على المركز الثانى بفارق ضربة واحدة حيث بلغ عدد ضرباته فى الجولتين 141 ضربة وتقدم زميله بالفريق وحامل لقب الفردى 2019 دين نعيم للمركز الثالث 142 ضربة لينافس مع عيسى بكل قوة على الميدالية الذهبية للفردى.

ويتساوى مع دين نعيم اللاعب البحرينى خليفة خليفة 142 ضربة ويليهما كل من المغربى ادم برسنو والاماراتى احمد سكيك والمغربى المهدى فكورى الذى تراجع من المركز الاول الى السابع ولكل منهم 143 ضربة.