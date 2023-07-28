الوحدة الإماراتي يفوز على الكويت الكويتي بالبطولة العربية

فاز فريق الوحدة الإماراتي على نظيره الكويت الكويتي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

سجل ثنائية الوحدة كل من سهيل المنصور وجواو بيدري في الدقيقتين 73، 77 قبل أن يقلص أحمد الظفيري النتيجة بهدف لفريق الكويت في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتقاسم الوحدة صدارة المجموعة الرابعة مع الرجاء البيضاوي المغربي برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وكان الرجاء المغربي قد فاز على شباب بلوزداد بهدفين لهدف، اليوم الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويواجه الوحدة الإماراتي نظيره شباب بلوزداد يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من البطولة العربية على أن يواجه الرجاء المغربي نظيره الكويت الكويتي في اليوم ذاته.

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.