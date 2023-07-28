سيف الجزيري:ضربة البداية مهمة وهدفنا كبير بالبطولة العربية

علق سيف الجزيري المحترف التونسي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الفوز الذي سجله الأبيض على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

واستهل الزمالك مشواره في البطولة العربية للأندية برباعية نظيفة على الاتحاد المنستيري جاءت بتوقيع الجزيري وزيزو وسيد نيمار"هدفين" على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف.

وقال الجزيري في تصريحات عقب انتهاء المباراة “ ضربة البداية مهمة ودفعة قوية لاستكمال المشوار وأتمنى استمرار الانتصارات والأداء على هذا المنوال ”.

وأضاف مهاجم الزمالك “ أهدافهم في البطولة العربية كبيرة، ودرسنا نقاط القوة والضعف في الفريق التونسى خلال اليومين الماضيين ”.

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.