رئيس الاتحاد الإفريقي يُطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

طالب رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جزر القمر، "غزالي عثماني"، بضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال عثماني في ختام قمة "روسيا – إفريقيا"، يوم الجمعة، إن "الرئيس الروسي أظهر أنه مستعد لمساعدتنا في مجال توريد الحبوب".

وتابع: "نعم، هذا أمر مهم، لكنه قد يكون غير كاف، ومن الضروري أن نحقق وقف إطلاق النار".

مُبادرة للتسوية في أوكرانيا:

وكانت مجموعة من زعماء الدول الإفريقية، التي تضم كلا من جمهورية جنوب إفريقيا وجزر القمر والكونغو ومصر والسنغال وزامبيا وأوغندا، قد تقدمت بمبادرة للتسوية في أوكرانيا، وأطلعت عليها الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

تُجدر الإشارة إلى أن مدينة سان بطرسبورغ الروسية استضافت يومي 27 و28 القمة الثانية لروسيا وإفريقيا.

من ناحية أخرى، صرح رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جزر القمر، غزالي العثماني، أن الرئيس الروسي مستعد للحوار بشأن أوكرانيا.

وأفاد عثماني بعد القمة الروسية الإفريقية، في تصريحات صحفية: "أظهر لنا الرئيس بوتين استعداده للدخول في حوار وإيجاد حل، والآن نحن بحاجة إلى إقناع الجانب الآخر. آمل أن ننجح".

وفي وقت سابق قال الرئيس بوتين في القمة الروسية الإفريقية إنه سيناقش مساء يوم 28 يوليو الوضع حول أوكرانيا مع زعماء الدول الإفريقية.

وأضاف بوتين: "الليلة سوف نناقش مع الدول الإفريقية المهتمة الوضع حول أوكرانيا. ويجري إنشاء عدد من الاتصالات الثنائية مع القادة الأفارقة".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أنه مقتنع بأن "الأحداث الرئيسية للبرنامج الرسمي للقمة الروسية الإفريقية الثانية عقدت في جو بناء وودي" وبشكل مثمر للغاية".