شيكابالا: سنكشف تفاصيل معاناة الزمالك بعد البطولة العربية

أكد محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه ينتظر انتهاء البطولة العربية للكشف عن تفاصيل معاناة الزمالك في الموسم الحالي.

ويعيش الزمالك موسم كارثي بعدما أخفق في كافة المسابقات التي شارك بها محليا وقاريا.

وقال شيكابالا في تصريحات عقب المباراة "نجوم الزمالك تحملوا الكثير، مؤكداً أنهم ينتظرون نهاية البطولة العربية للحديث عن كل الأمور الصعبة التي واجهتهم، مشيراً إلى أنه عقب انتهاء الموسم سيبلغ الجمهور بكل التفاصيل ".

وعن رباعية الزاملك في الاتحاد المنستيري علق شيكابالا " لاعبى الزمالك على درجة عالية من التركيز لتحقيق الفوز في ضربة البداية بالبطولة العربية حتى يكون هذا الانتصار بمثابة دفعة معنوية بالنسبة لهم في باقى المباريات.

وشدد شيكابالا أن الزمالك دائماً يكون مرشحاً للتتويج بأى بطولة يشارك فيها، موضحاً أنه تربطه علاقة خاصة مع جماهير الفريق الأبيض، موجهاً الشكر لهم على التواجد في المدرجات ودعم الفريق.

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.