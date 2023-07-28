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تصفية إرهابي حاول إنهاء حياة كلب شرطة.. فيديو أوسوريو: الزمالك استعد بشكل جيد للمباراة وحمزة المثلوثي ظهر بشكل مميز
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يشيد بثلاثي الزمالك بعد رباعية الاتحاد المنستيري

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بمستوى الثلاثي أحمد فتوح وزيزو وحمزة المثلوثي بعد الفوز الكبيرة الذي حققه الفريق على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية.

وقال أوسوريو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة “ لعبنا اليوم بأربعة لاعبين في الخط الخلفي لاسيما الإمكانات المميزة التي يمتلكها حمزة المثلوثي في اللعب في أكثر من مركز ومنح أحمد فتوح حرية الحركة في وسط الملعب ”.
وأضاف المدرب الكولومبي " أركز دائماً على منح "زيزو" حرية الحركة في الجانب الهجومي لاسيما إمكاناته العالية في صناعة وتسجيل الأهداف بكافة الأشكال".

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 يتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.

الجريدة الورقية