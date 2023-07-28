أوسوريو يشيد بثلاثي الزمالك بعد رباعية الاتحاد المنستيري

أشاد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بمستوى الثلاثي أحمد فتوح وزيزو وحمزة المثلوثي بعد الفوز الكبيرة الذي حققه الفريق على الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية.

وقال أوسوريو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة “ لعبنا اليوم بأربعة لاعبين في الخط الخلفي لاسيما الإمكانات المميزة التي يمتلكها حمزة المثلوثي في اللعب في أكثر من مركز ومنح أحمد فتوح حرية الحركة في وسط الملعب ”.

وأضاف المدرب الكولومبي " أركز دائماً على منح "زيزو" حرية الحركة في الجانب الهجومي لاسيما إمكاناته العالية في صناعة وتسجيل الأهداف بكافة الأشكال".

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.