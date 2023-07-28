أوسوريو بعد رباعية الاتحاد المنستيري: تحكمنا في المباراة ونستحق الفوز

تحدث خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك عن فوز فريقه برباعية نظيفة على الاتحاد المنستيري في مستهل مشوار القلعة البيضاء في البطولة العربية للاندية.

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

وقال أوسوريو إن الزمالك واجه خصما يمتلك لاعبين مميزين في كافة مراكز اللعب ولكنهم في مرحلة البناء الفني، مشيرًا إلى إن فريقه تحكم بشكل كبير في مجريات اللعب، واستحق النقاط الثلاث.



وأضاف إنه رغم تسجيل 4 أهداف إلا أن عناصر فريقه أضاعوا العديد من الأهداف المحققة لزيادة النتيجة النهائية للمباراة،: "تركيزنا كان على الضغط العالي على فريق الاتحاد المنستيري وإجبارهم على لعب الكرة العالية التي نتفوق فيها".

يتربع الزمالك على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط منتظرًا نتيجة مباراة الشباب والنصر والتي ستقام اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.