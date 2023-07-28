طبيب يحذر من السباحة بعد تناول الطعام لهذا السبب

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يلجىء الكثير من الأشخاص إلي الشواطئ للاستمتاع بالاجواء الصيفية، ولكن حذر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، من السباحة بعد تناول الطعام، حيث تسبب عدم انتظام ضربات القلب والتشنج القصبي.

قال الدكتور سيرغي فيالوف، عندما يسبح الشخص يجب أن تحصل عضلاته الوربية وعضلات الظهر والبطن على كمية دم كافية.

ولكن إذا كان قد تناول طعامه للتو، فإن الأمعاء تمتلئ بالدم إلى حد كبير، أي أثناء السباحة لن تتدفق كمية كافية من الدم إلى العضلات. لذلك سيكون في ظروف سيئة بسبب قلة الأكسجين والمغذيات الأخرى.

ووفقا له، الأخطر من هذا هو تأثير المجهود البدني بعد الأكل في أعضاء الجهاز الهضمي. لأن توتر العضلات الوربية والحجاب الحاجز المرتبط بالسباحة قد يؤدي إلى حرقة في المعدة وتجشؤ.

والجمع بين حرقة المعدة والتجشؤ أثناء السباحة، خاصة إذا كان الشخص يعاني في الأساس من حرقة المعدة، قد يؤدي إلى ما يسمى بالمظاهر غير المريئية. فمثلا يمكن أن يصاب بنوبة عدم انتظام ضربات القلب أو تشنج قصبي، وحتى ارتجاع محتويات المعدة إلى القصبات.

ويشير الطبيب، إلى أن عواقب هذه الحالة قد تكون خطيرة حتى أنها قد تتطلب الانعاش. كما أن الشخص قد يغرق إذا أصيب بالمظاهر غير المريئية وهو في الماء.