انطلاق أول معسكر لمنتخب كرة الصالات النسائية استعدادًا لتصفيات كأس العالم

انطلق أول معسكر لمنتخب مصر للكرة النسائية للصالات تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة نادر رشاد استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم .

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- قد أعلن عن إقامة أول كأس عالم للسيدات لكرة الصالات ، إلى جانب كأس عالم للأندية لكرة القدم سيدات في الموسم المقبل.

تتواصل دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية مع الجهاز الفني والتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لتسهيل مهام المنتخب والاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

منتخب الشاطئية بالمجموعة الثانية بدورة بيلاروسيا

على جانب آخر كانت قرعة بطولة بيلاروسيا الدولية قد أسفر عن وقوع منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية فى المجموعة الثانية مع منتخبات روسيا وعمان وأوزبكستان، وتقام البطولة خلال الفترة من 4 إلى 10 أغسطس المقبل.

من جانبه، أكد مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر أن المجموعة الثانية قوية للغاية، وتمثل بداية الإستعداد القوى لبطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات، وفرصة جيدة للاحتكاك القوى مع منتخبات جيدة قبل المشاركة فى بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.