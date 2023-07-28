3 عوامل سبب الإصابة بالإجهاد الحراري.. راقبهم وتجنبهم

تتعرض البلاد خلال الفترة الأخيرة لموجة ارتفاع درجات الحرارة، والتي تتسبب في عدد من المشاكل من بينها الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وهي من المشكلات الصحية التي تتكرر بشكل كبير في فترات ارتفاع درجات الحرارة.

عوامل سبب الإصابة بالإجهاد الحراري

ورصد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الحميات والباطنة السابق بمستشفيات جامعة عين شمس، أنه يجب في حالة الإجهاد الحراري التدخل الطبي السريع، وتناول الأدوية والعلاج الفوري، المتمثل غالبيته في خوافض الحرارة والمحاليل، وفقًَا لموقع “سكاي نيوز” عربية.

3 عوامل رئيسية هي سبب الإصابة بالإجهاد الحراري، هما التعرض المباشر لدرجات حرارة مرتفعة، إلى جانب تأثر الأجواء بالرطوبة العالية، بالإضافة إلى بذل مجهود بدني عنيف وشاق، تجتمع هذه العوامل الثلاثة إلى تعرض الشخص للإصابة بالإجهاد الحراري.

أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري

أما عن أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، يمكن استعراضها فيما يلي:

- التعرّق الشديد.

- ارتفاع نبضات القلب.

- انخفاض ضغط الدم عند الوقوف.

- الشعور بالإرهاق والضعف والدوار.

- الغثيان والصداع.

- حدوث تشنجات في العضلات.

نصائح وزارة الصحة للوقاية من الإجهاد الحراري

ووجهت وزارة الصحة، عدد من النصائح للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة ومعاناة بعض المواطنين من حالات صحية متقدمة كالشعور بالإجهاد الحراري، والتي تزيد خلال الفترة الأخيرة بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

ماذا تفعل إذا شعرت بالإجهاد الحراري؟

توقف عن ممارسة جميع الأنشطة واسترح

انتقل إلى مكان أكثر برودة

أشرب الماء والسوائل الباردة خلال فترات اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة، إنه حال عدم وجود تحسن في الحالة المرضية خلال ساعة واحدة، ولابد من التوجه إلى الطبيب المعالج.

ماذا تفعل مع ارتفاع درجات الحرارة:

وقالت "الصحة"، في منشور توعوي، أنه هناك عدد من الإسعافات الأولية الضرورية للوقاية من نزيف الأنف، وبالأخص مع حالات ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الاخيرة.