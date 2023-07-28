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الجمعة 28 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بنك الاستثمار يدعم مبادرات التحول الأخضر في مصر

جيلسومينا فيجليوتي،
جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،  إن بنك الاستثمار يدعم مبادرات التحول الأخضر في مصر ، ونساعد الشركات الخاصة في مساعيها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، خاصة تلك الشركات التي يستلزم عملها إصدار ثاني أكسيد الكربون.

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توقيع تمويل تنموي بين بنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإسكندرية بقيمة 15 مليون دولار

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687 مليون يورو أتاحها بنك الاستثمار الأوروبي للقطاع الخاص في مصر

وأضافت ‏خلال لقاء لها في برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"،  مساء اليوم  أن ‏بنك الاستثمار الأوروبي يسمي نفسه بنك الاتحاد الأوروبي للمناخ، لذلك نحن نهتم كثيرا بتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ونبذل فيها مجهود ضخم خاصة في منطقة البحر المتوسط.

ننظر إلى الطريقة التي يمكن من خلالها زيادة إنتاج الطاقة المتجددة 

وتابع: “نحن ننظر حاليا إلى الطريقة التي يمكن من خلالها زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لأن المنطقة مليئة بالفرص الكبيرة لتطوير مشروعات الطاقة المستدامة، ونحن بالفعل منخرطون في دعم هذه العملية، وأيضا دعم الصناعة في المنطقة للدخول في العملية الخضراء”.

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