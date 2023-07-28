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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الاتحاد الإفريقي: بوتين مُستعد للحوار وإيجاد حل بشأن أوكرانيا

غزالي العثماني
غزالي العثماني

أفاد رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جزر القمر، "غزالي العثماني"، بأن الرئيس الروسي "بوتين "، مُستعد للحوار بشأن أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقال عثماني بعد القمة الروسية الإفريقية، في تصريحات صحفية: "أظهر لنا الرئيس بوتين استعداده للدخول في حوار وإيجاد حل، والآن نحن بحاجة إلى إقناع الجانب الآخر. آمل أن ننجح".

وفي وقت سابق قال الرئيس بوتين في القمة الروسية الإفريقية إنه سيناقش مساء يوم 28 يوليو الوضع حول أوكرانيا مع زعماء الدول الإفريقية.

وأضاف بوتين: "الليلة سوف نناقش مع الدول الإفريقية المهتمة الوضع حول أوكرانيا. ويجري إنشاء عدد من الاتصالات الثنائية مع القادة الأفارقة".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أنه مقتنع بأن "الأحداث الرئيسية للبرنامج الرسمي للقمة الروسية الإفريقية الثانية عقدت في جو بناء وودي" وبشكل مثمر للغاية".

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن التضخم في روسيا أصبح معتدلا، معتبرا أن الأعمال التجارية في البلاد تعمل بثبات وتتغلب على جميع الصعوبات.

وأعرب بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية عقد عبر تقنية الفيديو، عن ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيستمر في النمو السريع في المستقبل القريب.

التضخم:

وأكد الرئيس الروسي أن التضخم في روسيا الآن معتدل، ولكن هناك مخاطر من تسارعه "بما فيها تخلف المعروض من المنتجين الروس عن الطلب".

وشدد على أهمية تحقيق توازن بين العرض والطلب، مؤكدا أن الدور القيادي في هذا الشأن مسند إلى الحكومة، التي يجب أن تساهم في تحقيق أقصى قدر من التوسع في إنتاج السلع والخدمات و"إزالة ما يسمى بالاختناقات في اللوجستيات والطاقة وما إلى ذلك".

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