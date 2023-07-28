سعر الذهب اليوم الجمعة.. عيار الـ21 بـ 2155 جنيها

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق استقرار بحلول التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، وجاء ذلك بعد انخفاض في الأسعار حدثت صباح اليوم الجمعة وفي بداية التعاملات.

وانخفض 20 جنيها مع بدء التعاملات صباح اليوم الجمعة، ليعوض جزء من الخسائر ويرتفع 10 جنيهات مع تعاملات منتصف اليوم الجمعة.

إليكم أسعار الذهب اليوم الجمعة:

أسعار الذهب اليوم

ــ الذهب عيار 14 بلغ سعره 1437 جنيها للجرام.

ــ الذهب عيار 18 بلغ سعره 1847 جنيها للجرام.

ــ الذهب عيار 21 بلغ سعره 2155 جنيها للجرام.

ــ الذهب عيار 24 بلغ سعره 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

الذهب في البورصة العالمية:

توقف الذهب عن الهبوط خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك بعد عمليات بيع قوية خلال جلسة الأمس مدفوعة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة، ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع على المستوى الأسبوعي.

سجل سعر الذهب الفوري، اليوم الجمعة، ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليتداول- وقت كتابة التقرير- عند المستوى 1950 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.3% وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1942 دولارًا للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل الانخفاض الأسبوعي الأول بعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب، ليعد هذا هو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 23 يونيو الماضي، يأتي هذا بعد أن فشل الذهب في الحصول على الدعم من الأحداث المهمة التي شهدها هذا الأسبوع، وفق تقرير فني.

جاء ذك في الوقت الذب رفع فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.50%، وأشار إلى أن الباب مفتوح خلال اجتماعه القادم لرفع جديد في الفائدة أو تثبيتها، وأن القرار سيتوقف على البيانات الاقتصادية.