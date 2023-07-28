مرض خطير بلا أعراض يصيب القلب.. طبيب يفجر مفاجأة

يعرف ارتفاع ضغط الدم بالمرض القاتل الصامت، لذلك كشف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية روسي، أن مستويات ضغط الدم المرتفعة يمكن ان تسبب عواقب وخيمة تؤدي إلى الوفاة.

قال الطبيب يوري كونيف، كان فحص مستوى ضغط الدم سابقا مشكلة، لأنه كان ممكنا فقط عند مراجعة الطبيب. أما الآن فيمكن لكل شخص قياس مستوى ضغط الدم في البيت، خاصة وأن الأجهزة اللازمة لذلك موجودة في معظم البيوت.

وغالبا ما يكون ارتفاع مستوى ضغط الدم من دون أعراض وخاصة في مرحلة البلوغ، وانقطاع الطمث لدى النساء، كما أنه يشكل خطورة على الرجال أيضا.

ووفقا له، عواقب عدم علاج ارتفاع مستوى ضغط الدم مختلفة ومتنوعة حيث يمكن أن يسبب الموت، أو الإعاقة، ويمكن أن يفقد الشخص أي اهتمام بالحياة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يشير ارتفاع مستوى ضغط الدم إلى أمراض أخرى لذلك في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب.

ووفقا له، يجب على الشخص عدم تجاهل أعراض مثل الشعور بألم في منطقة القلب وبالصداع.