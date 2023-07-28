شرب كمية كبيرة من السوائل مهم.. ترطيب وحماية الجسم

تشهد البلاد موجة الطقس الحر وارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، ويعتاد المواطنين على الإكثاء من شرب السوائل في الطقس الحار، وهو ما تؤكد عليه وزارة الصحة والسكان المصرية من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك".

الإكثار من شرب السوائل في الحر..

“لية تشرب كمية كبيرة من السوائل في الحر”، ردت وزارة الصحة والسكان المصرية على هذا السوائل، قائلة لإن السوائل هتساعد في:

1ـ ترطيب الجسم باستمرار

2ـ الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية في ظل ارتفاع درجة حرارة الطقس

ويحذر أطباء من عدم بدء اليوم في الصباح بتناول كوب من القهوة، سواء كان فوريًا أو لاتيه بالحليب أو مجرد جرعة من الإسبريسو، مؤكدين أنه ليس الخيار الأكثر صحة، بحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية.

فقد قالت ميغان ليونز، اختصاصية التغذية السريرية في تصريح لمجلة "نيوزويك": إنه "من المهم أن نبدأ اليوم بشرب كمية كافية من الماء".

3.7 لتر من الماء للرجال و2.7 للنساء

وأضافت ليونز أنها "لاحظت أن العديد من المترددين على عيادتها يميلون إلى استهلاك غالبية مياههم في فترة ما بعد الظهر، حتى لو كانوا يضعون أهدافًا لتناول كمية كافية من المياه. ولكنهم يشربون، في الصباح، إما القهوة أو لا يشربون أي شيء على الإطلاق حتى وقت الغداء"، مشيرة إلى أن القرار السليم هو بدء اليوم "بشرب الماء"، إذ إن عدم الحصول على أي ماء حتى وقت لاحق من اليوم يمثل "مشكلة" لأنه لا يمنح الجسم الترطيب الذي يحتاجه، فإذا كان الشخص قد حصل على 8 ساعات متواصلة من النوم، فإنه يعد وقت طويل دون تجديد، لذا يمكن مساعدة الجسم عن طريق شرب بعض الماء.

فيما تقترح الأكاديمية الوطنية الأميركية للطب، غير الهادفة للربح، أن يستهلك الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا، 3.7 لتر من الماء يوميًا، ويجب أن تحصل النساء في نفس الفئة العمرية على 2.7 لتر يوميًا، ما لم تكن هناك موانع صحية.

وشرب الماء من الأشياء الضرورية لأداء جميع وظائف الجسم بشكل صحيح، ولكن كشفت دراسة حديثة أن شرب الماء بعد تناول أطعمة معينة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحة للجهاز الهضمي، وإحدى هذه الأطعمة هي البطيخ، لذلك إليكم أهمية تجنب شرب الماء بعد تناول البطيخ.