جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثمان متحلل لشخص داخل شقته بعابدين

عثرت الإدارة العامة لمباحث القاهرة ،على جثة متحللة لشخص داخل شقته بمنطقة عابدين في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

جهود مكثفة لكشف لغز العثور علي جثة متحللة لشخص داخل شقته بمنطقة عابدين

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عابدين، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

جثة متحللة بشقة عابدين

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشخص يدعي “أحمد” داخل غرفة نومه، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية بمحافظة البحيرة

كما لقي شخص مصرعه ،و أصيب 2 آخرين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال المستشفى جثة شخص وعدد 2 مصابين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

وتبين من الانتقال والفحص انقلاب سيارة ملاكي إثر اختلال عجلة القيادة لدى السائق، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف، وتم إيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق بمستشفى أبو حمص المركزي، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث.