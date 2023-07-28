مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه ،و أصيب 2 آخرين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية بمحافظة البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد استقبال المستشفى جثة شخص وعدد 2 مصابين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بأرض زراعية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

وتبين من الانتقال والفحص انقلاب سيارة ملاكي إثر اختلال عجلة القيادة لدى السائق، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف، وتم إيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق بمستشفى أبو حمص المركزي، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالإسماعيلية

وفي سياق اخر ، لقي شخص حتفه ، مساء اليوم الجمعة، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة مجهولة بدراجة بخارية، بطريق أبو عياد أمام الثلاجة بمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية.

وتلقىت الاجهزة الامنية بالإسماعيلية ، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة مجهولة ودراجة بخارية، بطريق أبو عياد في مركز ومدينة أبوصوير، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات إسعاف حيث تم نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، فيما تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وقد و صل المصاب إلى المستشفى وهو يعاني من اشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه كسر بالساق الأيمن، وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

حادث تصادم بالإسماعيلية

وتبين أن المتوفى يدعى ممدوح ميلاد يني يوسف 51 عاما من محافظة أسيوط، فيما أصيب صفوت لبيب منصور خليل 49 عاما مقيم بمركز ومدينة أبوصوير.

وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.