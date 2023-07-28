روسيا تتوعد القوات الأوكرانية بعد الهجوم على مدينة تاغانروغ

توعدت "موسكو"، بالرد بقوة على مُهاجمة القوات الأوكرانية بصاروخ مدينة تاغانروغ، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا".

وقالت زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة الأعمال الإجرامية القادمة لنظام كييف الموجهة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية السلمية.. يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية قاسية" .

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المباني في تاغانروغ بمقاطعة روستوف.

البنية التحتية السكنية لمدينة تاغانروغ:

وقالت الوزارة في بيان: "نفذ نظام كييف في 28 يوليو هجوما إرهابيا على البنية التحتية السكنية لمدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي "إس-200" بعد أن تم تحويله إلى خيار هجومي".

وأكدت الوزارة أنه تم اكتشاف الصاروخ الأوكراني واعتراضه في الجو بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية. وسقطت شظايا الصاروخ الأوكراني الذي تم إسقاطه على أراضي تاغانروغ.

وأشارت إلى أن العمل الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف أدى إلى تضرر عدة مبان وسقوط ضحايا من المدنيين.

من ناحية أخرى، صرح السفير الروسي لدى القاهرة، غيورغي بوريسينكو، بأن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصبح أحد مؤسسي اجتماعات القمة بين روسيا وإفريقيا.

ورحب السفير الروسي بمشاركة الرئيس المصري في القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبورغ، وقال بوريسينكو: "السيسي بعد أن عمل كرئيس مشارك للمشاورات الأولى رفيعة المستوى في عام 2019 في سوتشي، أصبح في الواقع أحد مؤسسي هذا الشكل من تنسيق "مصالح الساعة" بين موسكو والشركاء الأفارقة".

كما أوضح السفير الروسي، في منتدى سان بطرسبورغ، خلال العديد من الجلسات العامة الموضوعاتية، أنه ستتم مناقشة "آفاق التحقيق الكامل للإمكانات القائمة لتعاوننا".