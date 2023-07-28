محمد صلاح يتقدم في ترتيب شارة قيادة ليفربول بعد رحيل هندرسون

بات النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول علي أعتاب أن يكون قائد ليفربول الأول بعدما تقدم في ترتيب شارة القيادة في الريدز، خاصة بعد رحيل أسطورة الريدز جيمس ميلنر وخلفه جوردان هندرسون القائد الأول للفريق.

وتقدم محمد صلاح في ترتيب إرتداء شارة قيادة ليفربول بعد رحيل القائدين جيمس ميلنر وجوردان هندرسون، ليصبح في المركز الثاني بعد فيرجيل فان دايك الذي أصبح القائد الأول للفريق وخلفه الفرعون المصري.

وأرتدي محمد صلاح شارة قيادة ليفربول في أكثر من مناسبة سابقة، حيث أرتداها سابقًا في مباراة أمام مانشستر يونايتد، وحسمها الريدز برباعية مقابل هدفين، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وأرتدي أيضًا الشارة في انتصار ليفربول على كريستال بالاس، في مباراة ودية جمعت الفريقين، في معسكر إعداد الموسم قبل المنقضي.

صلاح يودع هندرسون: لقد كان من الرائع أن تكون قائدنا

ودع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، زميله جوردان هندرسون بعد رحيله عن صفوف الريدز، إلى الاتفاق السعودي.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على تويتر:" لقد كان من الرائع أن تكون قائدنا ومن السيئ رؤيتك تذهب، كانت رحلتنا معا رحلة خاصة حقا مليئة بالجوائز المهمة، أتمنى لك الأفضل في المرحلة التالية من حياتك المهنية".

ورحل هندرسون عن ليفربول بعد 12 عام في صفوف ليفربول، بعدما توج بجميع البطولات مع الريدز، ليرحل إلى صفوف الاتفاق السعودي بشكل رسمي.

فيما كتب هندرسون في رسالة وداعية لجماهير ليفربول: سأشجع ليفربول دائما إلى أن أموت.

وأنتقل هندرسون إلى صفوف نادي الإتفاق السعودي، ووقع عقدا مع ناديه الجديد لـ 2026.