رسميًا.. إيكاردي ينضم لـ جالاتا سراي من باريس سان جيرمان

أتم نادي جالاتا سراي التركي تعاقده بشكل رسمي مع لاعب باريس سان جيرمان المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقضي إيكاردي الموسم الماضي مع فريق جالاتا سراي على سبيل الإعارة قبل أن يتم تفعيل شرائه اليوم الجمعة بشكل نهائي.

وكشف فابريزيو رومانو، أن جالاتا سراي ضم ماورو إيكاردي بشكل رسمي من باريس سان جيرمان بعقد لثلاث سنوات، مقابل 10 مليون يورو.

ولعب إيكاردي، مع جالاتا سراي هذا الموسم ، 26 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 23 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.