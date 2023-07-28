روسيا: ندعم أفريقيا للتغلب على ضعف تمثيلها في المحافل الدولية

تدعم "موسكو"، الدول الإفريقية مُنذ سنوات للتغلب على مشكلة "ضعف تمثيلها" في المنظمات الدولية، هكذا صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا".

وقالت زاخاروفا لقناة روسيا 24 التلفزيونية: "نحن نساعد إفريقيا منذ سنوات. وبفضل صوتنا استطاعت التغلب على مشكلة ضعف التمثيل، والدفاع عن مواقفها بشأن المشاكل العالمية.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من دول القارة الإفريقية غير ممثلة على الإطلاق في المنظمات الدولية، بعكس دول الاتحاد الأوروبي.

ولفتت زاخاروفا: إلى أن الاتحاد الأوروبي أصغر بمرتين من إفريقيا، ومع ذلك يحظى بالتمثيل في مجلس الأمن على أساس التناوب، بالإضافة للعضوية الدائمة".

تصويت إلزامي:

ولفتت زاخاروفا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي غالبًا ما تعد قرارات جماعية، ومن ثم يتم توزيعها كخيار "تصويت إلزامي" في المحافل الدولية، بينما تصوت دول القارة الإفريقية بشكل فردي، بناءً على أولويات سياستها الخارجية.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يجب على روسيا تعزيز حضورها الإعلامي في دول القارة الإفريقية.

وشدد لافروف، على ضرورة تغلب روسيا على الصور النمطية المبتذلة التي يمليها الغرب في إفريقيا.

وأضاف الوزير الروسي، في كلمته أمام المشاركين في الملتقى الإعلامي الثاني لرؤساء وكالات الأنباء الروسية والإفريقية: "والآن تبرز مهمة تعزيز الوجود الإعلامي الروسي في إفريقيا والوجود الإفريقي في روسيا، بما في ذلك بهدف التغلب أخيرا على الصور النمطية السلبية التي يفرضها الغرب الجماعي".