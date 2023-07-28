أشرف صبحي يُهنئ فريدة عثمان بالتأهل لنهائي 50 متر فراشة ببطولة العالم باليابان

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للسباحة المصرية فريدة عثمان، بعد تأهلها لنهائي منافسات سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للسباحة الجارية بمدينة فوكوكا اليابانية، بعد احتلالها المركز السادس في نصف النهائي بزمن 25.74 ثانية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذي قدمته بطلة مصر في بطولة العالم الحالية، مؤكداً استمراره في تقديم كافة أنواع الدعم لها من أجل مواصلة تحقيق المزيد من الميداليات في كافة مشاركاتها الدولية، واعتلاء منصات التتويج، مثنياً على الجهد المبذول من قبل الاتحاد المصري للسباحة للخروج بهذه النتائج المشرفة، والتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة أولاً بأول في كل ما يخص اللاعبين وبرامج الإعداد.

ونجحت فريدة عثمان في التأهل لنصف نهائي سباق 50 متر فراشة بعدما احتلت المركز الخامس في التصفيات الأولى، بزمن قدره 25.77 ثانية.