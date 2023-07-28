وزير الرياضة يُهنئ منتخب شابات الأسكواش بالتأهل لنهائي بطولة العالم بأستراليا

هنأ الدكتور أشرف صبحي منتخب مصر لشابات الإسكواش، لتأهلهم إلى لنهائي بطولة العالم للفرق، بعد تغلبه على منتخب إنجلترا بنتيجة (2-0)، في مباراة نصف نهائي البطولة والمقامة خلال الفترة من (18-29) يوليو الجاري في مدينة ملبورن الأسترالية، ليلاقي المنتخب الماليزي في المباراة النهائية بعد تغلبه على المنتخب الأمريكية بنتيجة (3-0).

وأكد وزير الشباب والرياضة على أن النتائج المبهرة التي تحققها كافة البعثات الرياضية في مختلف المشاركات الدولية والقارية وعلي رأسها لعبة الأسكواش يرتكز على التخطيط الجيد من قبل الاتحاد والتنسيق الكامل بين الاتحاد والوزارة، بالإضافة إلى التركيز والمجهود الكبير الذي يبذله اللاعبين، بجانب الدعم الذي يقدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية المصرية، والذي وضعها في مكانة عالمية متميزة.

أشار "صبحي" إلى أن المشروع القومي لموهوبي الاسكواش أحد الأدوات الفعالة في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في لعبة الاسكواش، متمنياً أن تحقق شابات الاسكواش بطولة العالم، والتأكيد على تربع المنتخبات المصرية علي عرش اللعبة بكافة مستوياتها.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في ربع النهائي على منتخب أستراليا صاحب الأرض بنتيحة (3-0)، وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات تحت قيادة أشرف حنفي مدرب المنتخب وهن: أمينة عرفى، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد.