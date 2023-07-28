انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح غدًا السبت.. خبر سار

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل في الفترة من السبت 29 يوليو إلى الخميس 03 أغسطس، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل.. الأرصاد الجوية تكشف:

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن مع انخفاض درجات الحرارة سيكون هناك استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة على الكثير من أجزاء الجمهورية، ويظل الطقس شديد الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ونوهت الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حار على السواحل الشمالية الغربية ويكون مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم الجمعة، أنه سيكون هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة السبت والأحد المقبلين:

سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الإثنين 31 يوليو:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.