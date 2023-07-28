سان جيرمان يخسر أمام أوساكا الياباني وديا

خسر باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي الكروي على يد مضيفه سيزيكو أوساكا الياباني 2-3 اليوم الجمعة، في مباراته الثانية في جولته الآسيوية الاستعدادية للموسم الجديد.

واستهل سان جيرمان ومدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي الذي خلف المقال كريستوف جالتييه، الجولة الاستعدادية بتعادل سلبي الثلاثاء الماضي مع النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وافتتح النادي الباريسي الذي سافر إلى اليابان من دون نجمه كيليان مبابي المرجح رحيله هذا الصيف كي لا يغادر "بارك دي برينس" بعد عام من دون مقابل بسبب وصوله إلى نهاية عقده، التسجيل عبر هوجو إيكيتيكيه في الدقيقة 17 بعدما كسر مصيدة التسلل إثر عرضية من الشاب وورن-زايير-إيمري "17 عاماً".

ويأمل سان جيرمان وأنريكي أن يستعيد الفريق معنوياته حين يواجه إنتر الإيطالي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل في طوكيو، قبل السفر إلى كوريا الجنوبية لمواجهة تشونبوك هيونداي موتورز.

ويبدأ سان جيرمان حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي في 12 أغسطس ضد لوريان.