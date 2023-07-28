بكري يدعو الحكومة لـ"الطبطبة" على المواطنين.. الناس بتكح تراب (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنّ تداعيات الأزمة الاقتصادية كبيرة وجاءت في ظروف صعبة، ظروف تعاد فيها بناء الوطن بعد انهيار البنية التحتية، منوها أن الفساد ظل سائدا لفترات كبيرة، وهناك من يستغل الأزمات لعرقلة التنمية والاستثمارات رغم الإجراءات التي اتخُذت.

وأضاف خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، أن هناك من يشيع أنباء تريد أن لا ينمو الوطن ويتقدم، مؤكدا أن هناك مشروعات وطنية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدرك وشعر بمشكلات المصريين.

وأشار إلى أننا نتوقف أمام عدد من الملاحظات، أولًا فقه الأولويات، فنحن نبني وطنا ونقوم بنهضة تسعى لتوسيع رقعة الأرض الزراعية، لكننا في حاجة إلى أن ننظر للفقراء بطريقة أكبر مما يحدث، والطبقة المتوسطة التي تآكلت بسبب الظروف الصعبة.

ولفت إلى أن الأسعار أصبحت غولًا يأكل الأخضر واليابس، وتجار لا يمتلكون الضمائر وتحولوا إلى أباطرة وتحالف يستهلك المواطن، متسائلا: (أين جهاز حماية المستهلك على أرض الواقع؟، متابعا: الناس تئن من ارتفاع الأسعار، لماذا لا نحاول جميعا وضع أيدينا في أيادي بعض؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار و"نطبطب" على الناس).

واستكمل: نحتاج الوزير الذي يرى مشكلات الناس على أرض الواقع، لا تتركوا الفرصة للإخوان والشائعات والأكاذيب لتنال منكم، معلقا: أي مسؤول يشعر بشكوى يتجه للمواطن، شوفوا الناس اللي بتبات من غير عشاء وبتكح دم وتراب، اللي بياخد 3 و5 آلاف بياكل بكام وعايش بكام.

واختتم: أين الطاقة المتجددة يا وزير الكهرباء؟، ليه اللي بيحصل وليه الأزمة تستمر حتى أغسطس؟، أين توصيات المؤتمر الاقتصادي؟، اللي يفسد يضرب ويتم النشر عنه، نريد انطلاقة تعيد بناء ما هدم وتزيل الإحباط من الناس، نحتاج مصالحة مع الشعب من خلال حل مشكلاتهم وإعادة قراءة فقه الأولويات مجددا.