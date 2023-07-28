منتخب سيف المبارزة يهزم إسرائيل في مباراة تحديد المراكز ببطولة العالم للسلاح

حقق منتخب مصر لسيف المبارزة رجال، الفوز على منتخب إسرائيل في مباراة تحديد المراكز من التاسع وحتى الـ ١٢ ببطولة العالم للمبارزة في الثلاثة أسلحة للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 22 حتى 31 يوليو الجاري.

وتمكن منتخب مصر من الفوز بنتيجة 45-42 على منتخب إسرائيل ليتأهل لمباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر ويواجه نظيره اليابان.

وكان منتخب مصر لسيف المبارزة قد افتتح مشواره بالبطولة بالفوز على كولومبيا في مباراة دور الـ32 بنتيجة 45-24 قبل أن يخسر من منتخب إيطاليا صاحب الأرض بدور الـ16.

وواجه منتخب مصر نظيره منتخب أوزباكستان في مباراة تحديد المراكز من التاسع وحتى السادس عشر ونجح في تحقيق الفوز عليه بنتيجة 44-36 قبل أن يفوز على منتخب إسرائيل ويتأهل لمباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال سيف المبارزة كل من أحمد السيد ومحمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ويقود الفريق فنيا السيد سامي كمدير فني وسامح مجدي كمدرب.

ويترأس بعثة منتخب مصر كل من: طارق الحسيني، نائب أول رئيس الاتحاد المصري للسلاح، وميرفت حسنين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، كما يرافق البعثة كل من: أيمن غنيم، مدير إداري المنتخب، ومحمد الجمال، أخصائي الأحمال، ومحمد الششتاوي، طبيب الفريق، وإسلام سعيد، ممثل البنك الأهلي.

ويحضر منافسات البطولة عبدالمنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، بصفته نائب الاتحاد الدولي.

يذكر أن زياد السيسي قد تمكن من حصد ميدالية برونزية تاريخية لمصر في منافسات سلاح السيف وهى الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي بتاريخ البطولة.