انطلاق أولى فعاليات "ثقافتنا فى أجازتنا" وليالى الفرافرة الثقافية غدًا

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة فى إطار مبادرة ثقافتنا فى أجازتنا وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة نفين الكيلانى وزيرة الثقافة، و اللواء أ. ح محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وبرئاسة عمرو البسيونى، ومن خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، إحتفالية ثقافية فنية بعاصمة الثقافة المصرية الوادى الجديد بعنوان "ليالى الفرافرة الثقافية والفنية احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو" بقرية اللواء صبيح "القرية الخضراء".

ليالى الفرافرة الثقافية والفنية

يأتي ذلك خلال الفترة من ٢٩ إلى ٣١ يوليو ، الساعة الثامنة مساء بمركز، الشباب، مقدم البرنامج محمد جيلانى عبد المالك ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات وهى:

٢٩ يوليو اليوم الأول

- السلام الوطنى -

- محاضرة ثقافية بعنوان 23 يوليو ثورة غيرت مجرى التاريخ للمحاضر الصحفى عمرو محمد اسماعيل

- مسابقات ثقافية و اكتشاف مواهب إعداد و تنفيذ ا. محمود شريف عبد العال

- عرض لفرقة الخارجة للفنون الشعبية

- أمسية شعرية للشاعر محمد عبد القوي

- حكايات عن المسرح المصرى للكاتب المسرحى سعيد حجاج

- ورش فنية وحرف يدوية ورشة شنط من الخرز- ورشة مفارش على النول للفنانة اسماء عبد الباسط - سوزان عبد الفراج

- معرض للكتاب - عروض سينما للأطفال و الكبار مركز شباب اللواء صبيح



يوم ٣٠ يوليو اليوم الثانى:

- السلام الوطنى

- محاضرة ثقافية بعنوان "دور الصحافة فى التنمية بالوادى الجديد " للمحاضر الصحفى عمرو محمد اسماعيل

- مسابقات ثقافية و اكتشاف مواهب إعداد و تنفيذ ا. محمود شريف عبد العال

- عرض لفرقة تلقائيين موط

- أمسية شعرية للشعراءمنهم الشاعر محمد عبد القوى – اسلام احمد سلامة – عاطف محمد

- حكايات عن المسرح المصرى للكاتب المسرحى ا. سعيد حجاج

- عرض لفرقة تلقائيين الفرافرة

- ورش فنية وحرف يدوية "ورشة شنط من الخرز- ورشة مفارش على النول " للفنانة اسماء عبد الباسط - سوزان عبد الفراج

- معرض للكتاب

- عروض سينما للأطفال و الكبار

٣١ يوليو اليوم الثالث :

- السلام الوطنى

- محاضرة ثقافية بعنوان "المشروعات التنموية على ارض محافظة الوادى الجديد " للمحاضر الدكتور نبيل حنفى

- مسابقات ثقافية و اكتشاف مواهب إعداد و تنفيذ ا. محمود شريف عبد العال

- عرض لفرقة أسيوط للموسيقى العربية

- أمسية شعرية للشعراء " مصطفى محمد أحمد – مروة ناصر سفينة"

- عرض لفرقة تلقائيين الفرافرة

- ورش فنية وحرف يدوية" ورشة شنط من الخرز- ورشة مفارش على النول "للفنانة اسماء عبد الباسط - سوزان عبد الفراج

- معرض للكتاب

- عروض سينما "للأطفال و الكبار" مركز شباب اللواء صبيح.