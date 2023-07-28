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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"مُذنب" يتناول وجبته الأخيرة قبل تنفيذ الإعدام.. فيديو

مذنب يتناول وجبته
مذنب يتناول وجبته الآخيرة

 طلب سجين ماليزي يدعى Nagaenthran K. Dharmalingam، وجبته الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام، وهى عقوبة تهريب المخدرات في سنغافورة.

 وتداول رواد موقع توتير، مقطع فيديو يظهر فيه السجين وهو يتناول الطعام بنهم شديد ويده ترتعش، ويقف بجواره قس يحمل ورقة، ويبدو وكأنه ينتظر انتهاء المذنب من طعامه لتنفيذ حكم الإعدام.

 

 يذكر أن مجلس النواب الماليزي وافق على مشروع قانون يلغي عقوبة الإعدام الملزمة في جرائم تهريب المخدرات، ويسمح التعديل للقضاة باستبدال عقوبة الإعدام لمهربي المخدرات بالسجن مدى الحياة مع ما لا يقل عن 15 جلدة.

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