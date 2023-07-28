"مُذنب" يتناول وجبته الأخيرة قبل تنفيذ الإعدام.. فيديو

طلب سجين ماليزي يدعى Nagaenthran K. Dharmalingam، وجبته الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام، وهى عقوبة تهريب المخدرات في سنغافورة.

وتداول رواد موقع توتير، مقطع فيديو يظهر فيه السجين وهو يتناول الطعام بنهم شديد ويده ترتعش، ويقف بجواره قس يحمل ورقة، ويبدو وكأنه ينتظر انتهاء المذنب من طعامه لتنفيذ حكم الإعدام.

هذا اللي بالمقطع سجين ماليزي انحكم عليه بالاعدام في سنغافورا بعد مامسكوه وهو مهرب هيرويين لبلدهم، هنا كان ياكل الوجبه الاخيره في حياته تخيلو الشعور اللي يعيشه وقتها حتى يده ترجف… pic.twitter.com/QUnsngYas5 — MOATH | معاذ (@M0ATH) July 27, 2023

يذكر أن مجلس النواب الماليزي وافق على مشروع قانون يلغي عقوبة الإعدام الملزمة في جرائم تهريب المخدرات، ويسمح التعديل للقضاة باستبدال عقوبة الإعدام لمهربي المخدرات بالسجن مدى الحياة مع ما لا يقل عن 15 جلدة.