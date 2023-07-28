استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات بالغردقة

استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس المدينة في حملاتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات، إذْ قامت بالتفتيش على 15 محلًّا بحي جنوب الغردقة عبارة عن مطاعم، كافتيريات، سوبر ماكت، محل بيع خضراوات، مقلة، مطاعم، محلات لبيع الملابس، محلات لبيع السجائر والتبغ وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية ومصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

إذْ وجدت الحملة بعض المحلات التي تعمل من دون ترخيص ومن دون تصاريح إشغال والتنبيه عليهم بسرعة التوجه لحي جنوب الغردقة لاستخراج التراخيص والتصاريح.

أسفرت الحملة على عمل 8 محاضر لعدم وجود شهادة صحية و5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعمل إنذار لمحمصة لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي وتحديد مهلة أسبوع لاستيفائها وسيتم الغلق بعد انقضاء المدة.

في سياق متصل تم إعدام حوالي 15 كيلو مخلل ونصف كيلو جبنة رومي بإحدى محلات السوبر ماركت.

نبهت الحملة على المحلات بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستخدام، وعلى ضرورة توفير حاوية قمامة سعة 12 لترًا محكمة الغلق تفتح بالقدم.

نفذت الحملة التفتيشية أمس بكلٍّ من عضو من الصحة والطب البيطري والتموين والبيئة جنوب والأمن الصناعي وتحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.

الحملة

الحملة