استرداد 222 فدانًا من أراضي أملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21.

ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ففى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، تم استرداد ٢٢٢ فدانًا و ١٩١ مترًا لأراضى أملاك دولة بقرية دلجا، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، ١٥ حالة تعدِِ بالبناء المخالف.

منها،٦ حالات تعدِِ على أراضي أوقاف، و٧ حالات تعدِِ على أرض زراعية فى المهد بقرية الجرنوس بمجلس قروى شلقام، وحالة تعدِِ على أرض زراعية بقرية كفر الشيخ إبراهيم بمجلس قروى الحسينية، وحالة تعدِِ بالبناء المخالف فى المهد بحى شرق المدينة.

فى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، تم إزالة ١٠ حالات تعدِِ بالبناء على أرض زراعية، منها: ٤ حالات بقرية قلوصنا، وحالة تعدِِ فى المهد بقرية بنى سمرج خارج الحيز العمراني، وإزالة أساسات داخل الكتلة السكنية وحالتا مبانى، وردم حالتي تعدِِ حفر أساسات بحى شرق المدينة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال المحافظة، من إزالة ٥ حالات تعدِِ خارج الحيز العمرانى، إلى جانب إزالة ٤ حالات تعدِِ بالبناء على أرض زراعية بقرية سيلة الغربية بمجلس قروى منبال بمركز ومدينة مطاى، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، ٣ حالات تعدِِ منها رصد حالة تعدِِ بالبناء المخالف بحى جنوب المدينة، وحالة تعدِِ أخرى على أرض زراعية بقرية تونا الجبل، وإزالة حالة تعدِِ بناء مخالف بعزبة عدلى يكن التابعة لقرية الروضة.