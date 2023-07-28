صحة المنيا تنظم 1231 ندوة للتوعية والتثقيف و15 لقاءً جماهيريًّا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أهمية رفع الوعي والتثقيف الصحي لدى المواطنين باعتباره ركيزة أساسية من ركائز تحسين الصحة العامة للمواطنين.

موجهًّا، بزيادة الندوات واللقاءات المباشرة بين مقدمى الخدمة الصحية والمستهدفين منها، وفى هذا السياق، أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، نفَّذتْ 1231 ندوة للتوعية والتثقيف الصحى، و 15 لقاءً جماهيريًّا على مدار شهر يونيو الماضى، عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع.

لافتًا وكيل الوزارة إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تنفيذ 1113 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، و118 ندوة خارجية بمراكز الشباب والوحدات المحلية بالمدن، بالإضافة، إلى عقد 15 لقاءً جماهيريًّا ، إذْ بلغ عدد الحضور بالندوات 17 ألفًا و917 منهم، 5587 من الرجال و 11032 من السيدات، و1289 من الأطفال.

مشيرًا وكيل الوزارة ، إلى أن موضوعات الندوات تنوعت بين التوعية بالمبادرات الرئاسية، والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية، و الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية، والأمراض المعدية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.