عاجل
حفل روبي ورامي صبري .. سهرة غنائية في جدة الليلة 4 إصابات في انفجار بوسط مقاطعة روستوف الروسية (عاجل) "مُذنب" يتناول وجبته الأخيرة قبل تنفيذ الإعدام.. فيديو مصطفى بكري يطالب رواد الساحل بالتوقف عن استفزاز الشعب.. فيديو موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين
الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وفاة الأمير تركي آل سعود مستشار الملك سلمان

الأمير تركي آل سعود
الأمير تركي آل سعود مستشار الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين.

txt

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير طلال بن فهد

txt

رئيس الديوان الملكي الأردني يستقبل أمين عام "الوحدة الاقتصادية"

 قال الديوان في بيان رسمي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

 أضاف البيان : "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

مواد متعلقة

خبير اقتصادى: "قرارات رئيس الوزراء تحتاج لتنفيذ فعلي من المواطنين والمؤسسات الحكومية"

وزير الري يوجه بتكثيف ندوات التوعية بأهمية تطهير المزارعين للمساقي الخصوصية

خبيرة طاقة: الكهرباء ستعود طبيعية ومن دون انقطاع بمجرد انتهاء الموجة الحارة

الإدريسي: قرارات رئيس الوزراء لترشيد الكهرباء "مسكنات"

إعلانات تلمس القلوب للحث على التبرع.. فيديو

وفاة سينيد أوكونور.. عاشت تبحث عن معنى لحياتها فأشهرت إسلامها

مشهد ساحر لغزلان تحتمي بين البشر من المطر (فيديو)

الأرصاد العالمية: يوليو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق
الجريدة الورقية